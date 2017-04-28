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Из Сочи в Адыгею теперь можно добраться на "Ласточке" В горную часть Адыгеи можно будет добраться из Адлера на скоростной электричке

Автор фото: Rail-Club.RU

Предложение продления существующего маршрута скоростного электропоезда «Ласточка» на 30 километров было озвучено на встрече руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова с врио главы Адыгеи Муратом Кумпиловым. Так, электричка, следующая из Адлера, сможет идти до станции Хаджох (п.Каменномостский).

Участники встречи предполагают, что развитие транспортной инфраструктуры приведет к увеличению туристического потока в Республику. Ведь в высокий сезон в Сочи отдыхает больше четырех миллионов человек, и летом маршрут будет пользоваться большой популярностью у туристов, отдыхающих на Черноморском побережье и желающих посетить горную часть Адыгеи.

Есть надежда, что предложение найдет отклик у руководства РЖД и будет ими поддержано. Со своей стороны, РЖД сможет проработать вопрос доходности продленного маршрута, а также наладить взаимодействие между туроператорами для организации специальных межрегиональных программ.