Сочи готовится к встрече Кубка России по футболу Полюбоваться на главный трофей турнира фанаты могут сегодня на площади Южного мола в 14.00

Автор фото: m.footballhd.ru

Торжественная встреча главного приза Кубка России по футболу состоится на ж/д вокзале в 13.30. В Сочи его доставит делегация Российского футбольного союза. После официальной церемонии заветный трофей будет перевезен на площадь Южного мола Сочинского морского порта, где увидеть его сможет любой желающий. Мероприятие, посвященное этому событию, начнется в 14.00. Те, же кто сегодня не располагает свободным временем для участия в торжественных мероприятиях, получит возможность внимательно рассмотреть Кубок в Музее спортивной славы города Сочи. Главный приз соревнования пробудет там до 2 мая. Вход в музей бесплатный.

Финальный матч Кубка России по футболу сезона 2016/17 «Урал» – «Локомотив» состоится 2 мая в Сочи. Встреча пройдет на стадионе «Фишт». Начало – в 18:45.