Состав хоккейного клуба «Сочи» обновится на 70% Команду однозначно покинут Оскар Фантенберг, Андре Петерссон и Илья Крикунов

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Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев остался крайне недоволен прошедшим сезоном, к котором впервые за время своего существования в КХЛ команда не смогла пробиться в плей-офф. В интервью KHL.ru руководитель клуба заявил, что «Сочи» ждут серьезные перемены. И речь идет не только о смене тренера, но и об обновлении основного состава команды.

«Команда будет строиться практически заново. Она точно станет более габаритной и жесткой, - уверяет Сергей Воропаев, - Увеличится количество напористых, лезущих на ворота, характерных игроков. Много североамериканцев будет в нападении. Это неизбежно скажется на содержании игры. На рынке появляются интересные варианты замены. Так что лидеры почти все поменяются. Однозначно уйдут Фантенберг, Петерссон и Крикунов. По Костицыну думаем. Я очень уважаю Андрея как игрока и человека, но у этого решения много составляющих».

По мнению генерального директора ХК «Сочи», популярность хоккея на курорте неизменно растет. Этому способствует и интерес к олимпийским объектам, и очень льготные финансовые условия посещения домашних игр, и большое количество людей из «хоккейных» городов – Омска, Магнитогорска, Челябинска, переехавших на постоянное место жительства в Сочи. Задача хоккейной команды «Сочи» поддерживать этот интерес и радовать своими победами, приходящих на матчи болельщиков.