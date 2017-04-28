В первый день гонки Формулы 1 в Сочи собрали более 10 тысяч зрителей Некоторым болельщикам удалось посетить боксы команд

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Первый день королевских гонок принес много приятных сюрпризов для истинных фанатов экстремального вождения. Для обладателей четырехдневных билетов самым ярким событием стала прогулка по боксам команд, для остальных болельщиков - автограф-сессия на Центральной площади Олимпийского парка. Автографы всем желающим раздавали пилоты Force India, McLaren, Williams, Ferrari, Mercedes, Red Bull и Toro Rosso. Почитатели главного автоспортивного события также получили возможность побеседовать с первым российским гонщиком Формулы 1 Виталием Петровым.

«Помимо основной программы, для болельщиков организованы многочисленные развлечения на открывшихся тематических площадках - картинг, ремесленная деревня, соревнования и викторины, костюмированные представления, аниматоры, парк спортивных развлечений, детская зона и многое другое, - сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

Отвечая на вопросы журналистов, некоторые пилоты Формулы 1 сделали свои прогнозы, отдав предпочтение той или иной команде.

«Трасса «Сочи Автодрома» благоволит Mercedes, поэтому пилоты этой команды должны быть очень сильны. Если, конечно, не случится каких-либо сюрпризов, - уверен четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. - С другой стороны, на некоторых участках наша машина отлично смотрелась уже в прошлом году. А там, где мы испытывали проблемы, теперь должны прибавить. Так что посмотрим, где в итоге окажемся. На Сочи Автодроме бывают трудности с прогревом резины, и здесь непросто все сложить воедино. Особенно в квалификации».

Не удержался от комментариев и трехкратный чемпион мира, победитель двух Гран-при России Льюис Хэмилтон. По его словам, всю гонку можно будет пройти с одним пит-стопом, поскольку на сочинской трассе происходит незначительный износ резины. И хотя в эти выходные температура асфальта ожидается выше 30 градусов, благодаря освежающему ветерку, гуляющему по трассе, проблем с перегревом возникнуть не должно.

В этом году почетным гостем российского Гран-при стал Берни Экклстоун. Экс-глава Формулы 1 отметил очень высокий уровень организации.