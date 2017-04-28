В первый день гонки Формулы 1 в Сочи собрали более 10 тысяч зрителей
Первый день королевских гонок принес много приятных сюрпризов для истинных фанатов экстремального вождения. Для обладателей четырехдневных билетов самым ярким событием стала прогулка по боксам команд, для остальных болельщиков - автограф-сессия на Центральной площади Олимпийского парка. Автографы всем желающим раздавали пилоты Force India, McLaren, Williams, Ferrari, Mercedes, Red Bull и Toro Rosso. Почитатели главного автоспортивного события также получили возможность побеседовать с первым российским гонщиком Формулы 1 Виталием Петровым.
«Помимо основной программы, для болельщиков организованы многочисленные развлечения на открывшихся тематических площадках - картинг, ремесленная деревня, соревнования и викторины, костюмированные представления, аниматоры, парк спортивных развлечений, детская зона и многое другое, - сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».
Отвечая на вопросы журналистов, некоторые пилоты Формулы 1 сделали свои прогнозы, отдав предпочтение той или иной команде.
«Трасса «Сочи Автодрома» благоволит Mercedes, поэтому пилоты этой команды должны быть очень сильны. Если, конечно, не случится каких-либо сюрпризов, - уверен четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. - С другой стороны, на некоторых участках наша машина отлично смотрелась уже в прошлом году. А там, где мы испытывали проблемы, теперь должны прибавить. Так что посмотрим, где в итоге окажемся. На Сочи Автодроме бывают трудности с прогревом резины, и здесь непросто все сложить воедино. Особенно в квалификации».
Не удержался от комментариев и трехкратный чемпион мира, победитель двух Гран-при России Льюис Хэмилтон. По его словам, всю гонку можно будет пройти с одним пит-стопом, поскольку на сочинской трассе происходит незначительный износ резины. И хотя в эти выходные температура асфальта ожидается выше 30 градусов, благодаря освежающему ветерку, гуляющему по трассе, проблем с перегревом возникнуть не должно.
В этом году почетным гостем российского Гран-при стал Берни Экклстоун. Экс-глава Формулы 1 отметил очень высокий уровень организации.