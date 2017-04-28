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В эти выходные Сочи превратится в «цветочный рай» На площади у бывшего кинотеатра «Стерео» пройдет «Sochi Flowеr Fest»

Автор фото: http://news-r.ru

Благодаря Академии Флористики и Дизайна сочинцы и гости курорта смогут провести свои выходные в окружении великолепных работ флористов, модельеров и декораторов. Самое яркое и красочное событие весны «Sochi Flowеr Fest» будет проходить 29 и 30 апреля на площади у бывшего кинотеатра «Стерео». Попав в арт - пространство под открытым небом, зрители смогут ознакомиться и приобрести цветочные новинки, украшения для дома и сада, красивые вещи ручной работы.

Помимо этого, посетители фестиваля смогут сделать оригинальные фотографии в специально отведенных фотозонах на фоне арт-объектов из живых растений. Желающие освоить новый вид искусства получат возможность посетить мастер – классы специалистов различных областей дизайна.

В качестве развлечения ожидается выступление музыкальных и танцевальных коллективов из разных городов.