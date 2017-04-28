В Сочи пройдёт квест, посвящённый Дню Победы Участие в нём смогут принять все желающие

Автор фото: Cочи Экспресс

В преддверии праздника Победы, во вторник, 2 мая, на парковке ТРЦ Моремолл, в 11:30 начнётся квест. В игре будут участвовать несколько команд и уже вечером пройдёт награждение победителей.

Игра так или иначе будет связана с историей России и историей Сочи, поэтому желающим поучаствовать, у которых были проблемы с этим предметом в школе, нужно "подтянуть" свои знания. Согласно правилам квеста, участникам придётся искать по городу (от поста ГАИ в микрорайоне Мамайка до Хостинских тонелей) нужные места, где их будут ждать специальные агенты с разными заданиями и головоломками. Правильно разгадав первую загадку, они будут получать подсказки и двигаться к следующей "локации". Выиграет та команда, которая быстрее остальных справится с заданиями и придёт к финишу первой.

Для того, чтобы принять участие в квесте, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия, приехать с командой от трёх до пяти человек на машине, иметь при себе ручку, блокнот и любой гаджет для быстрого выхода в интернет.

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