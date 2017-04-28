За прослушивание музыки онлайн в соцсетях сочинцам придется платить «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» вводят платную подписку на музыкальные треки

Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», входящие в Mail.ru Group, сегодня водят плату за подписку на музыку и прослушивание ее в онлайн режиме. Причиной подобного нововведения инициаторы называют легализацию «ВКонтакте». Именно эта социальная сеть признана главным источником пиратства в рунете. По данным СМИ, в марте размер активной месячной аудитории «ВКонтакте» достиг рекордной отметки в 97 млн человек, а число активных пользователей «Одноклассников» составило 71 млн. человек.

Возможность проигрывать музыкальные треки для этого количества людей бесплатно все-таки останется, но только при просмотре рекламы. Платная же подписка позволит слушать аудиозаписи в декстопной версии и в мобильных приложениях двух соцсетей. Сохранять музыкальные композиции и наслаждаться музыкой в режиме офлайн можно будет только при наличии дополнительного приложения Boom.

У многих пользователей раздел «Аудиозаписи» уже обновился. «ВКонтакте» исчезла функция кэширования музыки. Теперь владельцы телефонов с Android-приложениями не смогут слушать сохраненные в памяти устройства треки без интернета. В обмен появилась дополнительная возможность делиться плейлистами.