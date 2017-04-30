#Междупрочимэтосочи Запускаем конкурс фотографии для наших дорогих читателей

Автор фото: Сочи Экспресс

Дорогие читатели. Мы долго думали, как упорядочить поток фото, которые вы присылаете на предложку. И теперь наконец-таки у нас родилась идея как со всем этим совладать - организовать мини-конкурс!

Итак, суть проста: если вы сфотографировали нечто интересное и, как вы считаете, эксклюзивное, стали свидетелями необычного события, ну или просто любите город Сочи в самых его неожиданных проявлениях - тогда ставьте хэштег #междупрочимэтосочи к своим фото и публикуйте их в любой из соцсетей!

С авторами наиболее интересных фото мы свяжемся и опубликуем их, с указанием авторства, на наших ресурсах, где среднемесячное количество просмотров составляет более 800 тысяч! Дерзайте!