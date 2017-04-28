Черный список новостроек Сочи пополнился «Мечтой» Власти города выявили очередной объект незаконного строительства

Автор фото: www.sochiadm.ru

Собственники жилых комплексов «Мечта» и «Мечта2» попали в список недобросовестных застройщиков, осуществляющих деятельность с нарушением градостроительного и земельного законодательства. Получив от сочинской администрации разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома, владельцы бизнеса решили самовольно увеличить этажность возводимого здания и сменить его назначение. После того, как данный факт обмана был выявлен Управлением муниципального земельного контроля администрации города Сочи, сотрудники ведомства обратились с иском в Адлерский районный суд с требованиями о сносе самовольно возведенной постройки.

«Адлерский районный суд вынес решение о наложении ареста на данный неоконченный строительством капитальный объект недвижимости и земельный участок, о запрете на осуществление строительных работ, посещение и нахождение на них. Собственники также не имеют права подключаться к инженерным коммуникациям», - пояснили в администрации курорта.