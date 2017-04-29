Сочинские школьники будут ездить на «Ласточках» по льготному тарифу

Билетами с 50% скидкой дети от 10 до 17 лет могут воспользоваться в период летних каникул
Сочинские школьники будут ездить на «Ласточках» по льготному тарифу
Автор фото: http://news.vsemetri.com

Сочинские школьники будут ездить на «Ласточках» по льготному тарифу

Билетами с 50% скидкой дети от 10 до 17 лет могут воспользоваться в период летних каникул 

Учащихся общеобразовательных заведений получили возможность значительно сэкономить на проезде в «Дневных экспрессах». Так, в период с 1 июня по 31 августа 2017 года поездка по маршрутам Ростов – Кисловодск,  Ростов – Краснодар – Новороссийск, Краснодар – Имеретинский курорт, Краснодар – Роза Хутор и Майкоп – Адлер обойдется ребятишкам школьного возраста вдвое дешевле. 

«Чтобы при покупке билета получить 50% скидку потребуется показать кассиру свидетельство о рождении или паспорт ребенка, - поясняют в СКЖД. – Необходимо иметь при себе документы и при посадке в сам экспрессЛьготная цена распространяется на проезд в плацкартных и общих вагонах, в вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий «Скорый» и «Пассажирский»

А вот в электропоездах «Ласточка», курсирующих на маршрутах дальнего следования, льготный проезд действует только на покупку билетов в вагоны 2 класса. Путешествие в 1 классе обойдется значительно дороже.

Стоит отметить, что раньше право льготного проезда для юных сочинцев предоставлялось только на протяжении учебного периода. Сегодня билет за полцены школьники могут приобрести в течение всего календарного года. 

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