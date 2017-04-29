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Сочинские школьники будут ездить на «Ласточках» по льготному тарифу Билетами с 50% скидкой дети от 10 до 17 лет могут воспользоваться в период летних каникул

Автор фото: http://news.vsemetri.com

Сочинские школьники будут ездить на «Ласточках» по льготному тарифу

Билетами с 50% скидкой дети от 10 до 17 лет могут воспользоваться в период летних каникул

Учащихся общеобразовательных заведений получили возможность значительно сэкономить на проезде в «Дневных экспрессах». Так, в период с 1 июня по 31 августа 2017 года поездка по маршрутам Ростов – Кисловодск, Ростов – Краснодар – Новороссийск, Краснодар – Имеретинский курорт, Краснодар – Роза Хутор и Майкоп – Адлер обойдется ребятишкам школьного возраста вдвое дешевле.

«Чтобы при покупке билета получить 50% скидку потребуется показать кассиру свидетельство о рождении или паспорт ребенка, - поясняют в СКЖД. – Необходимо иметь при себе документы и при посадке в сам экспресс. Льготная цена распространяется на проезд в плацкартных и общих вагонах, в вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий «Скорый» и «Пассажирский».

А вот в электропоездах «Ласточка», курсирующих на маршрутах дальнего следования, льготный проезд действует только на покупку билетов в вагоны 2 класса. Путешествие в 1 классе обойдется значительно дороже.

Стоит отметить, что раньше право льготного проезда для юных сочинцев предоставлялось только на протяжении учебного периода. Сегодня билет за полцены школьники могут приобрести в течение всего календарного года.