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Изображением легендарного актера украсят один из домов Сочи Граффисты из Белоруссии нарисуют портрет актера Леонида Быкова на здании по улице Чайковского

Автор фото: Управление молодежной политики Сочи

Изображением легендарного актера украсят один из домов Сочи

Граффисты из Белоруссии нарисуют портрет актера Леонида Быкова на здании по улице Чайковского

Это не первая работа уличных художников Глеба Каштанова и Яна Кузьмина, украшающая здания Сочи. Так, граффисты уже обновили несколько стен изображением Жака Ива Кусто и персонажей фильмов «Операция Ы» и «12 стульев». Недавно на улице Несербской появились портреты знаменитой ливерпульской четверки: Джона Леннона, Ринго Старра, Джорджа Харрисона и Пола Маккартни - легендарных Битлз.

Как сообщает управление молодежной политики Сочи, новая работа приурочена к 72-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. На стене дома по улице Чайковского уже появился набросок портрета любимого актера Леонида Быкова, запомнившегося многим по военным кинолентам, в первую очередь ролью легендарного капитана Титаренко из кинофильма «В бой идут одни старики».