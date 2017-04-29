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На встрече в Сочи Путин и Эрдоган обсудят вопросы противодействия терроризму Переговоры лидеров двух стран намечены на 3 мая

Автор фото: lenta.inform.kz

Глава Турции посетит нашу страну с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина. На встрече в Сочи 3 мая руководители двух государств планируютобменяться мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

«Предполагается также рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.