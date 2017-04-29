Авария на глубоководном выпуске не нанесла ущерба окружающей среде Сочи Власти края уверены, что никакой экологической угрозы для курорта не существует

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В пятницу, 28 апреля, в Сочи состоялось совещание по ситуации, связанной с аварией на объекте «Глубоководный выпуск Адлерских очистных сооружений». В мероприятии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, глава города Сочи Анатолий Пахомов, представители МУП «Водоканал» и другие.

Главной темой совещания стал вопрос по плавающей в Черном море в районе Имеретинки, в устье реки Мзымты, 200-метровой полиэтиленовой трубе. Как выяснилось, это часть глубоководного выпуска, которая в декабре 2016 года в результате шторма оторвалась и всплыла. По словам экспертов, причиной для этого предположительно стал производственный брак: некачественная сварка шва в месте крепления.

«Мы склоняемся к тому, что это гарантийный случай, что это дефект завода-производителя. В настоящее время в этом разбирается специальная комиссия. И как только у нас будет заключение, подтверждающее наше предположение, мы подадим претензию к заводу-изготовителю о возмещении ущерба, который был нанесен. Все работы находятся на контроле у администрации Краснодарского края», - заявил Андрей Алексеенко.

На сегодняшний день, подчеркнул вице-губернатора, никакой экологической угрозы для курорта не существует. Ведется усиленная и постоянная работа по контролю над качеством стоков. Все показатели в норме.

Также специалисты приступили к устранению последствий аварии. Повторно использовать оторванный фрагмент выпуска невозможно. Новую трубу уже заказали у одного турецкого производителя. Сейчас Адлерские очистные сооружения продолжают функционировать в штатном режиме. В эксплуатации остается подземная часть выпуска, протяженностью 2000 метров. Причин для волнения по поводу экологической ситуации и нанесения ущерба окружающей среде в городе нет.

«Роспотребнадзор еженедельно проводит пробы, и они отрицательные. Вода в море достаточно чистая. Поэтому никаких рисков нет. Что касается восстановления выпуска, труба пока находится на суше. Это вещдок, который должен присутствовать, пока не закончится расследование. Труба будет там до тех пор, пока следственные органы не дадут разрешение ее утилизировать», - рассказал Анатолий Пахомов.

Подготовительные работы к замене части выпуска начнутся 10 мая. К 20 мая новая труба будет в Сочи. Полностью ее замена завершится в июне. Примерная стоимость всех работ, которые ведутся за счет городской казны, оценивается в 75 миллионов рублей.