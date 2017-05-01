Судно с ценностями пролежано на дне с 1943 года

Поезд Победы продолжает триумфальное движение по городам (фото) Ретро-состав, преодолев более 2 тысяч километров, уже добрался до Ростова-на-Дону











После большого тура по республикам Северного Кавказа поезд, сформированный из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны, прибыл в Ростов-на-Дону. Во время тура по Северо-Кавказской железной дороге ретро-состав преодолел 2,2 тысячи километров и впервые прошел через станции Махачкала, Грозный, Прохладная, Владикавказ, Нальчик, Назрань, Пятигорск, Черкесск.

«Каждое прибытие исторического ретро-состава – это не просто концерт и театрализованное представление. Это также обращение к молодежи, подросткам – к тем, кому мы завещаем беречь и передавать из поколения в поколение память о героизме нашего народа, сумевшего в неравной схватке отстоять Отечество и защитить весь мир от фашизма», - отметил начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов во время выступления перед собравшимися ростовчанами и гостями донской столицы.

В этом году Концертные номера агитбригады посвящены теме «Битвы за Кавказ». Театрализованное действие проходит на открытой платформе военного железнодорожного состава и состоит из нескольких блоков. Среди них «Письма с фронта», блок «Ночные ведьмы» (о женском авиационном полке, воевавшем на Северном Кавказе), национальные танцевальные номера, а также песни о войне.

Во время представления артисты одеты в исторические костюмы – железнодорожную форму и одежду военных лет со всеми нюансами экипировки и знаками отличия.

В концертную программу включены документальные данные о Великой Отечественной войне, вокальные и танцевальные номера, литературные произведения «огненных» лет.

На всех концертах первые ряды выделены для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Они особенно эмоционально переживают и приход на их станцию ретро-поезда, и театрализованное действие на импровизированной сценической площадке.