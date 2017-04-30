В Сочи обнаружили контрафактный «Ferrari» Поддельные футболки, бейсболки и сувениры с логотипом известного гоночного бренда изъяли у местных продавцов

Автор фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В рамках подготовки к Гран-при Формулы 1 сочинские полицейские провели поверку магазинов розничной торговли города. В ходе рейда стражами порядка выявлены факты реализации товаров с использованием торговых знаков известных производителей, имеющих признаки контрафактности.

«По результатам проверки сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД по г. Сочи обнаружили незаконно нанесенный логотип на170 различных предметах, все они были изъяты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Речь идет о товарах с символикой команд-участниц соревнований. Например, футболок и бейсболок с фирменным логотипом «Ferrari» - «необузданной лошадью».

Конфискованный в торговых точках товар отдан на экспертизу, которая должна будет установить признаки контрафакта и оценить нанесенный компании-правообладателю ущерб.

Выявленные факты попадают под часть 2 статьи 14.10 Кодекса об Административных правонарушениях РФ «Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака».