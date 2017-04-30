Сегодня на трассе «Сочи Автодрома» проходит самый главный день гоночного уикенда Здесь определится победитель четвертого в истории России Гран-при «Формулы-1»

Автор фото: sochiautodrom.ru

Сегодня, 30 апреля, на трассе «Сочи Автодрома» проходит главный день гоночного уикенда Гран-при России «Формулы-1». В этот день станет известен победитель четвертых в истории России «королевских гонок». До этого три года подряд этот титул доставался пилотам Mercedes, однако накануне две Ferrari показали лучшее время в квалификации.

Главная гонка Гран-при России стартует в 15:00. До этого времени, в 11:30, на «Сочи Автодроме» состоится вторая гонка Mitjet 2L Arctic Cup. В субботу победу в ней праздновал Иван Лукашевич. Согласно правилам реверсивной решетки (во втором заезде первые восемь пилотов первой гонки стартуют в обратном порядке), сегодня ему придется начинать гонку восьмым. Неизвестно, удастся ли гонщику повторить свой рекорд.

В 13:30 на трассе начнется парад пилотов «Формулы-1». Все двадцать представителей команд совершат круг почета, после чего состоится торжественная церемония открытия Гран-при России 2017. Дистанция гоночного заезда составит 53 круга, продлится два часа и завершится церемонией награждения победителей.

Вечером в Олимпийском парке всех гостей ждут выступления популярных артистов российской эстрады. В 17:30 здесь стартует грандиозный фестиваль «Европа Плюс Фест», во время которого гости курорта услышат таких «звезд» как: Светлана Лобода, Егор Крид, Юлианна Караулова, Елена Темникова, группы «Градусы» и «Пицца», а также Dj SlIDER & MAGNIT, Dj SWANKY TUNES и Anton Bruner.