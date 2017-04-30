Поймай волну позитива и драйва на уникальном аттракционе в Сочи! (Фото) Журналисты «Сочи экспресс» испытали на себе силу искусственной волны, впервые появившейся в Имеретинской низменности

































































Это не просто тусовка на открытом воздухе. Это серьезный проект для людей со спортивным характером, мечтающих испытать собственные силы и обзавестись новыми знакомствами. Пришедшие сюда любители активного образа жизни абсолютно уверены, для тех, кто поймал первую волну, мир перестает быть прежним.

«Для спортсменов, которые занимаются сноубордом, серфингом, вейксерфингом и всем, что связано с доской искусственная волна является прекрасным тренажером, который развивает чувство баланса. На водном аттракционе, создающим искусственную волну для занятия новым современным видом спорта флоубордингом (разновидность серфинга) можно полностью научиться чувствовать доску», - поясняет организатор проекта Алена Белякова.

Ощущение свободы при скольжении по искусственным волнам смогут испытать на себе и самые неопытные новички. Здесь не имеет значения ни возраст начинающего спортсмена, ни его уровень подготовки. Опытные тренеры поставят на доску, дадут грамотные инструкции и только потом оправят в свободное плавание.

Попробовать свои силы и покорить мощные потоки водной глади может каждый желающий, посетив уникальный на Черноморском побережье объект, открывшийся на днях в Имеретинской низменности.

Конечно, искусственная волна не заменит океана или отрытого моря, но она поможет развить баланс, разучить различные трюки и отработать технику поворотов без риска для жизни. А полученными во время покорения Flow Wave впечатлениями и эмоциями вы еще долго будете делиться со своими друзьями.