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Четвертый раз подряд Гран-при России в Сочи выиграла команда Mercedes Победителем «королевских гонок» стал финский гонщик Валттери Боттас

Автор фото: http://admkrai.krasnodar.ru

Победителем Гран-при России в Сочи стал финский гонщик Валттери Боттас. На втором месте оказался Себастьян Феттель, который уступил чемпиону всего 0,6 с. Бронзу завоевал еще один финский спортсмен Кими Райкконен.

Главный трофей «королевских гонок» Валттери Боттасу вручил президент России Владимир Путин. Приз из рук главы государства также получил гоночный инженер чемпиона Тони Росс за победу команды. Помимо этого, победителя и призеров поздравил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

Победа на Гран-при России в Сочи стала первым выигрышем Валттери Боттаса в «Формуле-1» с Гран-при Австралии 2013 года и четвертой подряд победой в Сочи команды Mercedes. Чемпион стал 107 гонщиком и пятым финном, которому удалось выиграть «Формулу-1».