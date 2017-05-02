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На майские праздники за границу не выпустят 2 миллиона россиян Количество невыездных граждан, имеющих долги свыше 10 тысяч рублей, за год увеличилось почти вдвое

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На эти майские праздники свои планы пришлось менять около 2 миллионам должников. Основанием для ограничения в свободе передвижения этой категории граждан послужили непогашенные долги, сумма которых превысила 10 тысяч рублей.

«Из 2 миллионов «невыездных» 40% имеют просроченные кредиты банкам, 20% являются неплательщиками алиментов, 10% не заплатили налоги или штрафы ГИБДД, 5% не смогли вовремя рассчитаться за услуги ЖКХ. За год число россиян, которые не могут покинуть пределы страны из-за наличия долгов, заметно выросло. В прошлом году таковых насчитывалось всего 1,2 млн», - приводят данные в Федеральной службе судебных приставов России.

По данным ведомства, благодаря таким мерам с должников было взыскано 5,3 млрд рублей, в том числе 185,3 млн рублей с должников по алиментам.