Вениамин Кондратьев призвал сочинцев и гостей курорта потерпеть огромные пробки
Несмотря на то, что до официального открытия курортного сезона еще как минимум месяц, россияне уже поехали на море. Подавляющее большинство туристов, желающих провести на Черноморском побережье майские праздники, встали в многокилометровые пробки в районе Джугби. Негодующие автолюбители буквально забросали сообщениями главу Краснодарского края.
«Мне в соцсетях уже сутки пишут, что по дороге в сторону Джубги сейчас, в отличие от «Формулы-1», особо не разгонишься. Все поехали к морю.
Сейчас именно в той стороне идет ремонт. Дорожники трудятся в праздники, чтобы к 15 июня, когда гостей станет в разы больше, сдать объекты.
Так что, к сожалению, пока пробки придется потерпеть. Иначе через полтора месяца они станут еще больше», - прокомментировал ситуацию в одной из социальных сетей Вениамин Кондратьев.