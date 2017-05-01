Вениамин Кондратьев призвал сочинцев и гостей курорта потерпеть огромные пробки Губернатор Кубани ответил на жалобы людей, простаивающих в многокилометровых заторах в районе Джубги

Автор фото: http://www.vladtime.ru

Несмотря на то, что до официального открытия курортного сезона еще как минимум месяц, россияне уже поехали на море. Подавляющее большинство туристов, желающих провести на Черноморском побережье майские праздники, встали в многокилометровые пробки в районе Джугби. Негодующие автолюбители буквально забросали сообщениями главу Краснодарского края.

«Мне в соцсетях уже сутки пишут, что по дороге в сторону Джубги сейчас, в отличие от «Формулы-1», особо не разгонишься. Все поехали к морю.

Сейчас именно в той стороне идет ремонт. Дорожники трудятся в праздники, чтобы к 15 июня, когда гостей станет в разы больше, сдать объекты.

Так что, к сожалению, пока пробки придется потерпеть. Иначе через полтора месяца они станут еще больше», - прокомментировал ситуацию в одной из социальных сетей Вениамин Кондратьев.