В Сочи водрузили знамя Победы Главный символ триумфа советского народа над фашизмом подняли над башней Ахун

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Патриотическая акция с участием ветеранов и молодежи, дала старт всем торжествам и митингам, посвященным 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На торжественном мероприятии также присутствовал глава города Анатолий Пахомов.

«Мы проводим эту церемонию уже восьмой год подряд в день, когда советские солдаты водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. На самой высокой точке города теперь развивается копия Знамени. Это важное мероприятие, как для ветеранов, тружеников тыла, свидетелей того страшного времени, так и для наших детей, молодежи, которые растут с чувством гордости за нашу страну, за наш город», - выступил с речью глава Сочи Анатолий Пахомов.

После того, как знамя Победы подняли над башней Ахун, собравшиеся ветераны отметили данное событие дружеским чаепитием, которое проходило под песни военных лет в исполнении творческих коллективов города.

На вершине башни, с которой открывается вид на Кавказский хребет, ставший непреодолимой преградой для фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, «Знамя Победы» будет развиваться до 22 июня.