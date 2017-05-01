В Сочи в результате столкновения двух маршруток пострадало девять человек Среди них - пятеро детей

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ДТП с участием двух маршрутных автобусов произошло около 13.00 на пересечении Курортного проспекта и улицы Соколова.

«Травмы получили девять человек, в их числе оказалось пятеро детей. Все пострадавшие были переданы медикам для осмотра. По предварительным данным, в больницу доставили одного пострадавшего, остальным назначили амбулаторное лечение»,- сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

В причинах дорожно-транспортного происшествия предстоит разобраться специалистам. По предварительным данным, ДТП произошло в результате несоблюдения дистанции одним из водителей.

Напомним, что сегодня в рамках празднования 1 мая Курортный проспект был перекрыт для шествия, и до полудня движение по нему было приостановлено.