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В Сочи сегодня без света останутся жители пяти поселков На курорте продолжаются плановые отключения электроэнергии

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Для обеспечения надежного электроснабжения и предупреждения технологических нарушений «Сочинские электрические сети» продолжают проводить планово-предупредительный ремонт электрооборудования. В связи с этим 2 мая не будет света:

с 09.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомыс Батумское шоссе (частично), Барановское шоссе (частично), ул.Российская (частично), ООО «Каньон»; в поселке Барановка (Дагомыс) ул.Владимирская, ул.Тополиная, Барановское шоссе (частично), ул.Золотая, школа №97,ул.Братьев Аракелян, ул.Старокубанская, ул.Черногорская, в поселке Варваровка с/т «Надежда», с/о «Ставрополье», ул.Липовая, переулок Цикламеновый, переулок Фельдшерский, переулок Тепличный, поселок Сергей-Поле (частично), в поселке Разбитый Котел ул.Звездная

с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Цюрупы (частично); переулок Совхозный (частично), ул.Абовяна, с/т «Цикламен», переулок Табачный, переулок Грушовый



с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Сухумское шоссе (частично), филиал санатория «Аврора», АЗС № 47, с/о «Рассвет», ул. Фурманова (частично)