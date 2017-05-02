В Сочи в Первомайской демонстрации приняли участие более 20 тысяч человек Представители различных сфер курорта прошли от Зимнего театра до Южного мола

По традиции в Праздник весны и труда, 1 мая, в Сочи состоялась праздничная демонстрация. Представители предприятий и организаций курорта из сферы спорта, образования, здравоохранения, культуры и других отраслей, а также жители города под музыку прошествовали в едином строю от Зимнего театра до площади Южного мола. Все участники были с воздушными шарами, цветами, яркими транспарантами и флажками.

В центре Сочи, около памятника Михаилу Архангелу, специально к Первомаю была сооружена трибуна, с которой участников демонстрации приветствовали первые лица курорта, почетные горожане и ветераны Великой Отечественной войны.

«В этот день хочется выразить особую благодарность старшему поколению сочинцев – нашим отцам и дедам. Именно они отстояли страну в страшной битве с фашизмом. Именно они подняли ее из руин в послевоенные годы. Их трудом создан замечательный курорт Сочи, которым гордится вся Россия. Мы с вами продолжили движение по этому пути и многого добились. Город, в котором мы живем – один из лучших в России. И это – результат нашей с Вами большой совместной работы», - сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

После демонстрации на площади Южного мола состоялся концерт. Праздничные мероприятия прошли в этот день во всех районах курорта. Всего в демонстрации приняли участие более 20 тысяч горожан и жителей курорта.