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С 3 мая сочинцы смогут воспользоваться дополнительной «Ласточкой» Добраться до Краснодара станет проще

Автор фото: http://lastochka-poezd.ru

На железнодорожные магистрали края «выпустят» дополнительную «Ласточку», она свяжет город-курорт Сочи и краевой центр. Согласно расписанию, скоростной поезд будет возить пассажиров ежедневно в обоих направлениях.

Отправление «Ласточки» с конечной станции «Роза Хутор» - в 14:36. Прибытие в Краснодар в 20:44. Из Краснодара электропоезд будет выходить утром в 7:20 и прибывать на «Роза Хутор» в 13:50.

Пробный заезд состоялся 1 мая, но только в одном направлении – в сторону Краснодара, а сегодня, 2 мая, дополнительная «Ласточка» также совершит еще одну поездку, но проследует уже в обратную сторону. С 3 мая «Ласточка» начнет курсировать по расписанию.