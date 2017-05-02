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Спасательная операция пропавшего в лесу Сочи пенсионера идет второй день Пожилой мужчина сбился с тропы во время спуска с горы Сахарная

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Спасатели ЮРПСО второй день ведут поиск пропавшего в лесу 60-летнего сочинца, который 1 мая отправился с другом в поход и до сих пор не вернулся домой.

«01 мая в 17.30 в спасательный отряд позвонила женщина и сообщила, во время спуска с горы Сахарная, 60-летний сочинец сбился с тропы. Товарищ самостоятельно найти его не смог, поэтому позвонил знакомой, которой объяснил сложившуюся ситуацию. Женщина сразу же обратилась за помощью в МЧС, - сообщила подробности представитель пресс-службы ЮРПСО МЧС России Юлия Сызранцева.

Сегодня утром с базы спасотряда в район хребта Ажек выехала дополнительная группа спасателей в составе 10 человек. В ходе поисковой операции удалось выяснить, что пенсионер находится в лесной хижине в экопоселении «Ажек». Несмотря на то, что пожилой сочинец чувствует себя удовлетворительно, из-за сильной усталости продолжить путь самостоятельно не может. На помощь к мужчине уже выдвинулись сотрудники МЧС, которые со вчерашнего вечера вели поиск мужчины в горнолесной местности в районе хребта Ажек.