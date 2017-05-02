Судно с ценностями пролежано на дне с 1943 года

Какие важные для сочинцев законы вступают в силу с мая этого года Подать декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016 год продавцам недвижимости нужно успеть до 2 мая

Автор фото: http://alternatiwa-plus.ru

Изменения в законе, прежде всего, коснуться россиян, получивших доход от продажи имущества, находящегося в их собственности менее 3 лет. Граждане должны самостоятельно заполнить бланк и отнести в территориальный налоговый орган.

«Подать декларацию по налогу на доходы физических лиц следует и тем, кто сдает любую недвижимость в аренду, занимается предпринимательской деятельностью или получил выигрыш в лотерею. Исключение составляют граждане, которые планируют получить налоговый вычет по НДФЛ. Для них установленный срок подачи декларации - 2 мая 2017 года - не распространяется. Они могут сделать это в любое время», - предупреждает Федеральная налоговая служба.

Меняется принцип оплаты госпошлины

Благодаря поправкам в законе от 3 апреля 2017 года № 57-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.21 и 333.22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» с 4 мая меняются государственные пошлины за обращение в суд. Теперь при подаче кассационной жалобы на судебный приказ истец имеет право оплатить половину необходимой суммы, но только в случае подачи искового заявления неимущественного характера. При подаче надзорной жалобы пройдется платить по полной.

Перевести деньги за границу станет значительно сложнее

Отправить деньги родственникам или друзьям за пределы нашего государства, в частности на Украину, с пятого мая россиянам станет значительно сложнее. Однако такие ограничения коснуться лишь тех стран, которые ввели запрет в отношении российских платежных систем. По заверению экспертов, эти жесткие меры направлены на защиту интересов операторов платежных систем и средств самих клиентов.

Повышаются требования к упаковкам с детским питанием

С 21 мая ужесточаются требования безопасности к упаковкам для хранения продуктов в целом, и детского питания в частности. С этого дня владельцы бизнеса обязаны писать полную информацию о том, из какого материала была сделана упаковка. Старые образцы предпринимателям придется снять с производства.

Дачников обязали создать реестры своих членов

До конца мая садоводческие, огороднические и дачные товарищества должны внести в реестр всех своих членов. Законность решений общих собраний дачных организаций, в том числе касающихся размера взносов, будет зависеть исключительно от этого официального документа.