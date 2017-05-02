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В Центре Сочи временно ограничат движение транспорта Центральные дороги будут перекрыты во время проведения легкоатлетической эстафеты

Автор фото: https://www.sochiadm.ru

Привычная схема движения по Центральным улицам курорта будет изменена 6 мая с 10.30 до 11.20. в период проведения легкоатлетической эстафеты.

«Традиционный забег в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне начнется от мемориала «Подвиг во имя жизни». Спортсмены пробегут дистанцию в 1400 метров по Курортному проспекту, улицам Воровского, Несебрская, Поярко, Навагинская до площади Флага. В связи с этим с 10.30 до 11.20 на дорогах по указанному маршруту будут действовать ограничения для движения транспорта», - сообщают в администрации города.