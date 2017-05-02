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В Сочи проезд до мест проведения Кубка конфедераций сделают бесплатным Воспользоваться таким правом смогут около 26 тысяч футбольных фанатов

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Сочи продолжает активно готовиться к проведению Кубка конфедераций по футболу. Особое внимание уделяется возможности свободного передвижения болельщиков к местам проведения турнира. Для обладателей билетов на матчи транспортная система курорта предоставляет право бесплатного проезда в поездах и в любом общественном транспорте. По предварительным данным экспертов, воспользоваться бесплатным проездом смогут примерно 26 тысяч футбольных фанатов.

«Мы исходим из того, что гостей будет 29-29,5 тысяч человек. 18-20 тысяч сможет обслужить железнодорожный транспорт, 5-6 - автомобильный, а около 5 тысяч будут жить непосредственно в районе Олимпийского парка и будут добираться до стадиона пешком», - сообщил представителям СМИ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк.