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В Сочи объявлено штормовое предупреждение На курорте в течение трех дней сохранится опасность схода лавин

Автор фото: http://today.kz

Экстренное предупреждение о вероятности схода лавин в горах Сочи в период с 18.00 01.05.2017 г. до 18.00 04.05.2017 г распространило ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю с пометкой «Шторм». По информации спасателей и синоптиков, лавиноопасно будет в горах свыше 1 километра.

«Жителям и гостям Кубани необходимо соблюдать повышенные меры безопасности и в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться по единому номеру спасателей и пожарных «01» со стационарного или «101» с мобильного», - предупреждают в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.