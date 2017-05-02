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Из Сочи вывезли продукцию, зараженную вирусом птичьего гриппа Инфицированный товар продавался на прилавках Краснодарского края

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Инфицированная вирусом птичьего гриппа продукция, реализуемая в различных хозяйствующих субъектах Краснодарского края крупнейшим российским производителей индейки и пекинской утки, была выявлена Кропоткинской краевой ветеринарной лабораторией (Краснодарский край) в конце апреля.

«Партия инфицированной птицеводческой продукции, поступила для реализации в Краснодарский край из соседней Ростовской области. 27 апреля она была выявлена в Сочи на предприятии «Краснодарский Продуктовый Дом», - поясняют Россельхознадзоре. - В дальнейшем зараженная продукция была вывезена из города без ветеринарно-сопроводительных документов в неизвестном направлении. Информация по данному факту направлена в правоохранительные органы для принятия мер по розыску».

В связи с этим, Россельхознадзор обратился к руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для принятия мер, которые позволять не допустить дальнейшее распространение вируса.