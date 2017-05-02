В небе над Черным морем едва не столкнулись два пассажирских самолета
Опасное сближение российского «Боинга-737» и австрийского лайнера произошло в небе над Туапсе. Воздушное судно российской авиакомпании осуществляло рейс из Москвы в Сочи. Австрийский самолет Embraer направлялся из Вены в Краснодар.
«Об угрозе столкновения двух пассажирских самолетов над Черноморским побережьем Краснодарского края диспетчеров предупредила наземная система, - сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах. - Бортовые системы предупреждения об опасном сближении не сработали. Лайнеры благополучно разлетелись, не создав друг другу физических помех».