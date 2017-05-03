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В Сочи 3 мая на девять часов планово отключат свет на 15 улицах На курорте продолжается ремонт электрооборудования

Автор фото: http://schastlivtsevo.co.ua

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение.

3 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Сухумское шоссе (частично), филиал санатория «Аврора», АЗС № 47, с/о «Рассвет»

3 мая с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Казачий Брод ул.Форелевая

3 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Цюрупы №№ 7 – 78, ул.Альпийская (частично), ул.Докучаева (частично), ул. Ломоносова (частично), ул.Мичурина (частично)

3 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): переулок Табачный, переулок Грушовый, ул.Абовяна (частично); ул.Полтавская (частично)

3 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул.Михайловская, по ул.Мичурина - с/о «Родничок», в селе Красная Воля ул.Володи Ульянова (частично), в селе Хлебороб - кафе «Навалишенское ущелье», с/о «Рассвет»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52