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Прожиточный минимум в Сочи увеличили на 281 рубль На I квартал 2017 года он составил 9 тысяч 884 рубля

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Для жителей Кубани установлен новый прожиточный минимум. По подсчетам Министерства труда и социального развития Краснодарского края минимальный уровень дохода необходимый для обеспечения жизнедеятельности гражданина, составляет 9 тысяч 884 рубля. Это на 281 рубль больше, чем прежнее значение, озвученное в IV квартале 2016 года.

Между тем, самый высокий уровень прожиточного минимума установлен для трудоспособного населения. Для этой категории жителей края ведомство обозначило сумму в 10 тысяч 685 рублей. Для детей эта цифра составила 9452 рублей, а для пенсионеров - 8208 рублей.

Стоит отметить, что величина прожиточного минимума меняется каждый квартал и рассчитывается исходя из коммунальных тарифов, цен на основные продукты питания, стоимости необходимых промышленных товаров, обязательных платежей и сборов.

Данный показатель используется при назначении пособия на ребенка, для оказания социальной помощи малоимущим, для определения размера пособий по безработице и оплаты за социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов.