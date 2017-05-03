Виновник окрашивания реки Сочи найден Им оказался слесарь-ремонтник ОАО «Сочихолод»

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Расследование цветной диверсии в Сочи завершено. Все виновные найдены и ждут своего наказания. Пока же с теми, кто на прошлой неделе сливал краску в Хлудовский ручей встретился мэр города Анатолий Пахомов для того, чтобы выяснить причину такого странного поступка. Как оказалось, виновник происшествия обычный слесарь-ремонтник ОАО «Сочихолод» к целенаправленной диверсии не готовился и дискредитировать Сочи накануне курортного сезона не собирался. Работяга всего лишь решил помыть банки из-под водоэмульсионной краски.

«Для воды понадобились», - оправдывался перед главой города слесарь.

То, что банальная халатность приобретет такие масштабы и вызовет небывалый резонанс в обществе сотрудник ОАО «Сочихолод» даже не подозревал. Однако это не освобождает его от ответственности, и за последствия мужчине все придется отвечать по закону. О неизбежности наказания заявило и руководство предприятия, где произошел слив краски в ливневку.

«Я прошу прощения у всех жителей города за этот вопиющий случай. Не снимаю, с себя ответственности. Человек, который это сделал, сделал это по своему недоумению, по глупости. Он, конечно, будет очень наказан», — цитирует генерального директора «Сочихолода» Галину Лаврентьеву пресс-служба городской мэрии.

Каким будет наказание решат вышестоящие органы. Скорее всего, виновники понесут лишь административное наказание, ведь лабораторные исследования Росприроднадзора и Водоканала проб воды с места ЧП опасных веществ не выявили.

Напомним, в конце апреля вода реки Сочи в течение двух дней окрашивалась в несвойственные ей цвета. 26 апреля вода была насыщенного синего цвета. А, 27 апреля, стала оранжевой. Тогда власти города предположили, что это целенаправленная диверсия, направленная на дискредитацию Сочи в преддверии курортного сезона.