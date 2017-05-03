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Финал Кубка России по футболу в Сочи завершился драками фанатов и игроков. Видео Три болельщицы московского «Локомотива» были госпитализировали в местную больницу

Автор фото: http://vigornews.ru

Финальный матч Кубка России по футболу в Сочи запомнится фанатам этого вида спорта не только зрелищным противостоянием игроков на поле, но и сразу двумя массовыми драками.

Вначале кулачные бои на поле устроили сами игроки московского «Локомотива» и екатеринбургского «Урала». Небольшая потасовка между футболистами переросла в массовую стычку в добавленное судьей ко второму тайму время. В итоге, за неспортивное поведение с поля были удалены четверо футболистов: нападающие Ари и Джефферсон Фарфан из «Локомотива», а также форвард Эдгар Манучарян и полузащитник Артем Фидлер из «Урала».

Сразу после яркого дерби между командами, закончившегося со счетом 2:0 в пользу железнодорожников, потасовку на трибунах стадиона «Фишт» устроили болельщики. В результате драки медицинская помощь потребовалась трем фанаткам московского «Локомотива». Девушки были доставлены в местную больницу.