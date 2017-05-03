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Дневные «Ласточки» в Сочи меняют расписание С 3 мая пригородный поезд Сочи – Роза Хутор будет отправляться со станции на 10 минут позже

Автор фото: http://www.vrbiz.ru

Запуск дополнительной «Ласточки» по маршруту Краснодар - Роза Хутор-Краснодар заставил скорректировать расписание дневного пригородного поезда Сочи – Роза Хутор. С 3 мая этот состав будет отправляться со станции Сочи на 10 минут позже, в 12:40 вместо 12:30 и прибывать на станцию Роза Хутор на 8 минут позже (в 13:56 вместо 13:48).

Напомним, что поезд Краснодар – Роза Хутор начал курсировать с 1 мая. Состав отправляется из краевой столицы в 07:22, прибывает в Розу Хутор - в 13:49. Отправление из Розы Хутор в 14:36, прибытие в Краснодар - в 20:44.