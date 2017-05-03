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Московский «Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России по футболу В финальной игре, которая прошла 2 мая на стадионе «Фишт», «железнодорожники» обыграли екатеринбургский «Урал» 2:0











Во вторник, 2 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи прошел финальный матч Кубка России. Футболисты московского клуба «Локомотив» обыграли екатеринбургский Урал со счетом 2:0 и стали семикратными обладателями трофея.

Первый тайм команды закончили по нулям. Во втором на 76-й минуте счет открыл Игорь Денисов. Еще один мяч в ворота соперников на последней минуте основного времени забил Алексей Миранчук.

Как рассказал на пресс-конференции после матча главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, эмоции такие, как будто впервые выиграл Кубок.

«Я восхищен нашими игроками. У нас был очень тяжелый цикл: поражения, некачественные матчи. И сегодня ребята очень профессионально подошли к финалу и продемонстрировали блестящую игру. Матч действительно был очень сложным. В этот раз мы были сильнее, мы победили заслуженно. Это была хорошая игра на потрясающем стадионе. Отдельное спасибо нашим болельщикам за поддержку», - заявил Юрий Семин.

К слову, по подсчетам представителей «Локомотива», в этот раз на «Фиште» собралось рекордное количество болельщиков за всю историю клуба – более 7 тысяч человек. Команду «оранжевых» поддерживали порядка 2 тысяч фанатов.

В следующем сезоне победитель Кубка России «Локомотив» сыграет в Лиге Европы УЕФА 2017/2018, которая стартует 27 июня текущего года.