В Сочи раскроют информацию, находящуюся «Под грифом «Совершенно секретно»

Жителей курорта приглашают принять участие в приключенческой игре, посвященной 72-й годовщине Великой Победы
В Сочи раскроют информацию, находящуюся «Под грифом «Совершенно секретно»
Автор фото: http://www.zateya63.ru

Пешеходный квест «Под грифом «Совершенно секретно», организованный Управлением молодежной политики Сочи и Центр развития молодежи, состоится 7 мая в Комсомольском сквере. Участникам приключенческой игры, посвященной 72-й годовщине Великой Победы, предстоит ответить на вопросы по истории и выполнить ряд заданий. 

«Для участия необходимо собрать команду до четырех человек и отправить заявку на номер 8-918-207-27-67 с пометкой «хочу на квест». Обязательным условием является наличие гаджета с выходом в интернет», - поясняют организаторы пешеходного квеста. 

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