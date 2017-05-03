Судно с ценностями пролежано на дне с 1943 года

Один из них направлялся из Москвы в Сочи

В Сочи раскроют информацию, находящуюся «Под грифом «Совершенно секретно» Жителей курорта приглашают принять участие в приключенческой игре, посвященной 72-й годовщине Великой Победы

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Пешеходный квест «Под грифом «Совершенно секретно», организованный Управлением молодежной политики Сочи и Центр развития молодежи, состоится 7 мая в Комсомольском сквере. Участникам приключенческой игры, посвященной 72-й годовщине Великой Победы, предстоит ответить на вопросы по истории и выполнить ряд заданий.

«Для участия необходимо собрать команду до четырех человек и отправить заявку на номер 8-918-207-27-67 с пометкой «хочу на квест». Обязательным условием является наличие гаджета с выходом в интернет», - поясняют организаторы пешеходного квеста.