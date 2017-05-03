В Сочи раскроют информацию, находящуюся «Под грифом «Совершенно секретно»
Пешеходный квест «Под грифом «Совершенно секретно», организованный Управлением молодежной политики Сочи и Центр развития молодежи, состоится 7 мая в Комсомольском сквере. Участникам приключенческой игры, посвященной 72-й годовщине Великой Победы, предстоит ответить на вопросы по истории и выполнить ряд заданий.
«Для участия необходимо собрать команду до четырех человек и отправить заявку на номер 8-918-207-27-67 с пометкой «хочу на квест». Обязательным условием является наличие гаджета с выходом в интернет», - поясняют организаторы пешеходного квеста.