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Один из них направлялся из Москвы в Сочи

Высокоскоростной 5G-интернет появится в Сочи в 2018 году Тестовую зону планируют развернуть к Чемпионату мира по футболу несколько сотовых операторов

Автор фото: /inform.tmforum.org

Сразу несколько сотовых компаний планируют осуществить запуск сетей сверхбыстрого Интернета 5G в Сочи и еще в трех городах России, где будет проходить Чемпионат мира по футболу 2018 года. Операторы уверяют, что использование перспективного стандарта, дающего очень высокую скорость интернета - до нескольких гигабит в секунду, позволит футбольным фанатам молниеносно передавать любые данные.

«В рамках ЧМ-2018 планируется развернуть четыре тестовые зоны 5G - в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Эти четыре города точно запланированы. На проведенных нами в прошлом году испытаниях скорость передачи данных достигала 5 ГБит/ с. Стандарт позволяет увеличить число абонентов в сети и более экономно расходовать аккумулятор мобильного устройства», - сообщил СМИ представитель компании «Мегаком», являющейся официальным поставщиком телеком-инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи на всех мероприятиях Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Что касается коммерческой эксплуатации, то запуск сетей 5G в городах с населением более 1 млн человек состоится уже в конце 2020 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минсвязи Николай Никифоров.