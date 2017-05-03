Россиянам, работающим на себя, хотят запретить выезд за границу И лишить полноценной пенсии

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Репетиторы, няни, фотографы, независимые журналисты, продавцы недвижимости, осуществляющие деятельность самостоятельно, в скором времени могут лишиться возможности выезжать за пределы Российской Федерации и получать достойную пенсию по достижению пенсионного возраста. По утверждению чиновников, на подобные меры их вынудило растущее количество работающих на себя, но не отчисляющих налоги в казну государства граждан.

«Если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут, - пояснил инициативу «Российской газете» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанцев. – Они также не смогут получать полноценную пенсию, так как начисления в пенсионный фонд зависят от стажа и баллов. Нет стажа и минимум баллов? Ждите, когда исполнится 65 лет, и тогда государство будет им платить минимальную пенсию по старости».

Однако выход у самозанятых граждан все же есть. Это легализовывать свою трудовую деятельность, а именно оформить соответствующий патент в налоговом органе по месту жительства.