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Один из них направлялся из Москвы в Сочи

В Сочи появится сквер «Фестивальный» и две оборудованные парковки Парк отдыха обустроят в районе Дендрария на улице Яна Фабрициуса

Автор фото: https://www.sochiadm.ru

Прогуляться по тихим аллейкам нового сквера «Фестивальный» жители улицы Яна Фабрициуса смогут уже в октябре 2017. Парк отдыха откроется в честь Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Кроме зеленой зоны здесь планируют установить спортивные площадки с тренажерами.

Шефство над этим проектом взял Общественный экологический Совет при главе города Сочи.

«По проекту предусмотрены две парковки, центральная аллея с закладкой камня. После утверждения эмблемы фестиваля, установят стелу. Центральная клумба-аллея будет закладываться, а так существующие дорожки вдоль бамбуков, внутри бамбуков мы благоустроим. Здесь появятся зоны тихого отдыха», - рассказал о планах пресс-службе сочинской администрации председатель Общественного экологического совета при главе города Сочи Андрей Платонов.