Один из них направлялся из Москвы в Сочи

Легендарный «Херсонес» продолжает открывать свои тайны сочинцам и гостям курорта Прогуляться по палубе трехмачтового парусного фрегата можно до 7 мая





















Стать членом команды парусного учебного судна «Херсонес» и научиться вязать морские узлы в эти дни имеет возможность любой сочинец или прибывший на курорт турист. Каждому поднявшемуся на палубу посетителю приветливый экипаж трехмачтового парусного фрегатасо своей многолетней историей поведает много интересного о единственном в мире судне, обогнувшем под парусами, с выключенными двигателями мыс Горн. А проходящие обучение на паруснике курсанты дадут мастер-класс по вязанию морских узлов, покажут устройство парусника и ознакомят с бытом моряков.

Кстати, специальный гость выставки катеров и яхт под открытым небом «Херсонес» это не единственное судно, на которое стоит посмотреть. В числе участников Sochi Yacht Show имеются новейшие средства передвижения как по воде и под водой, так и над ней.

Местом проведения выставки Sochi Yacht Show Сочи становится уже в третий раз. В прошлом году данное мероприятие посетило 16 тысяч человек из разных городов и стран. В нынешнем году, по подсчетам организаторов, эта цифра значительно увеличится.

Sochi Yacht Show 2017 будет работать до 7 мая. Для посещения необходимо при себе иметь паспорт.