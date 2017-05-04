Один из них направлялся из Москвы в Сочи

Сразу несколько поселков и улиц Сочи сегодня останутся без света Электроэнергия будет отключена в Центральном, Хостинском и Адлерском районах

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение.

4 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Нижняя Шаумяновка Батумское шоссе (частично), переулок Туманяна, мкр «Ежевичная поляна», мкр «Мимоза», ул. Прозрачная; в поселке Дагомыс ул. Армавирская (частично)

4 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): переулок Табачный, переулок Грушовый, ул. Абовяна (частично); ул. Высокогорная (частично); ул.Альпийская (частично), переулок Грушовый, ул.Докучаева (частично), ул.Невская (частично), ул.Высокогорная (частично), ул.Тимирязева (частично)

4 мая с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в мкр. Бытха ул. Коммунальная, ул.Бытха (частично)

4 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул.Михайловская, по ул.Мичурина - с/о «Родничок», в селе Красная Воля ул.Володи Ульянова (частично), в селе Хлебороб - кафе «Навалишенское ущелье», с/о «Рассвет»; Сухумское шоссе (частично), филиал санатория «Аврора», АЗС № 47, с/о «Рассвет»; ул. 50 лет СССР (частично); поселок Дубравный (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52