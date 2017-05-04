Один из них направлялся из Москвы в Сочи

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились снятием торговых ограничений Лидеры двух стран пришли к согласию по всем вопросам, кроме помидоров

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Проверка на прочность российско-турецких отношений позади. Впереди только долгосрочное сотрудничество по вопросам экономического развития, борьбы с терроризмом и урегулирования ситуации в Сирии. Такими стали итоги переговоров главы российского государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 3 мая. На трехчасовой встрече лидеры двух стран договорились в ближайшее время снять все ограничения во взаимной торговле. Исключение составили только помидоры. Их ввоз в Россию, возможно, будет разрешен только в определенное время года.

«После запрета на поставки томатов и другой сельхозпродукции из Турции в РФ отечественные аграрии взяли кредиты для развития своего производства в данной сфере. Это определенный цикл, связанный со временем, с реализацией продукции. Мы договорились сегодня, что как только этот цикл завершится, мы дадим об этом знать», - прокомментировал данное решение Владимир Путин.

Коллеги также согласились смягчить визовый режим для отдельных категорий российских и турецких граждан, в том числе бизнесменов и специалистов, бывающих в этих странах по службе.

Много внимания на переговорах в Сочи президенты России и Турции уделили Сирии. Оба поддерживают создание зон безопасности в этой стране и считают, что решение конфликта возможно только политико-дипломатическими средствами. Для начала, условились создать «зоны деэскалации» в сирийской провинции Идлиб.