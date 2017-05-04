YouTube разработал новый дизайн с «ночным режимом» Протестировать обновленную версию самого популярного видеохостинга может любой пользователь

Автор фото: www.youtube.com

Удобство, простота и лаконичность – вот то, что по мнению разработчиков YouTube должно привлекать пользователей в новом дизайне. В числе новинок – новый интерфейс, заметный контент, быстрая загрузка и ночной режим. «Ночная тема» создана специально для просмотра видео в темное время суток. Благодаря снижению яркости экрана цвета картинки становятся максимально теплыми и естественными, что позволяет избежать переутомления глаз при просмотре видео в ночное время или при выключенном свете. В любой момент при помощи того же меню можно будет «Вернуться к классическому дизайну» (Restore classic YouTube).

В мобильном приложении самого популярного видеохостинга «ночная тема» пока недоступна. Да и в автоматическом режиме обновленная версия появилась лишь у 1% пользователей. Остальные же могут попробовать изменить привычный YouTube, проследовав по ссылке https://www.youtube.com/new.