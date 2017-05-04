Один из них направлялся из Москвы в Сочи

В России ужесточили правила ношения георгиевских лент Один из главных символов Победы запретили повязывать на сумках и антеннах авто

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В преддверии 9 мая всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило о новых правилах ношения георгиевской ленты, согласно которым повязывать ленту можно только на лацкан пиджака или жакета. Украшать одним из главных атрибутов любимого всеми праздника автомобили и сумки теперь категорически запрещено. По-прежнему считается недопустимым крепить ленточку на головном уборе, на рукавах одежды ниже локтевого сустава, на брюках, штанах, юбках, шортах и бриджах. Прямым неуважением к символике будет размещение на обуви.

Что ждет нарушителей новых правил в общественном движении не уточнили. Однако, подобная инициатива уже вызвала неоднозначные отклики в социальных сетях. К примеру, известный российский политолог Екатерина Шульман высказала мнение, что запугивания «нарушениями» способно значительно снизить мотивацию населения «повязываться».

Ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России 24 апреля. В рамках мероприятия волонтеры бесплатно раздают ленты всем желающим.