Один из них направлялся из Москвы в Сочи

В Сочи задержан пьяный житель Абхазии, пытавшийся перейти границу без документов Мужчина желал попасть на территорию России во что бы то ни стало

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Изрядно выпивший гражданин соседней республики попытался пересечь российско-абхазскую границу по автомобильному мосту. Настрой пьяного путешественника оказаться на территории Российской Федерации был весьма решительным. Однако в пункте пропуска предъявить какие-либо документы он не смог.

«Поскольку у мужчины с собой не оказалось паспорта, было принято решение о его административном задержании, - рассказывают подробности в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. – Чуть позже сотрудники нашего ведомства установили личность нетрезвого иностранца. Им оказался 38-летний гражданин Абхазии. Он был привлечен к административной ответственности за нарушение режима государственной границы и передан пра­во­ох­ра­ни­тель­ным ор­га­нам соп­ре­дель­но­го го­су­дарс­тва».