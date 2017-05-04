Один из них направлялся из Москвы в Сочи

В День Победы сочинцы хором споют «Катюшу» Запевалой выступит участница проекта «Голос. Дети» Снежана Ширяева

Автор фото: http://www.tomsk.ru

Собраться всем вместе, чтобы хором исполнить фронтовую «Катюшу» сочинцам и гостям курорта предложили сотрудники «Сочи Парка». Музыкальный флешмоб состоится на территории парка аттракционов 9 мая в 16.00. Запевалой большого сводного хора выступит участница проекта «Голос. Дети» Снежана Ширяева. Кроме этого, в течение всего дня желающие смогут отведать традиционную солдатскую кашу, оставить слова благодарности воинам Великой Отечественной на стене Памяти и посетить концерт творческого коллектива «Одаренные дети Сочи». Юные артисты исполнят песни военных лет и современные патриотические произведения.

Вечером посетителей ждет открытие нового сезона Театра Фонтанов Сочи Парка и премьерный показ мультимедийного водного шоу «Феникс. Возрождение».