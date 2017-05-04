В Сочи покажут рекламный ролик, созданный компьютером На курорте состоится презентация Международного фестиваля креативности «Каннские Львы»

Автор фото: www.wprost.pl

В последнее время реклама перестает быть просто рекламой. Уже никого не удивишь банальными роликами, рассказывающими о преимуществе того или иного товара. Сегодня рекламщики хотят достучатся до сердца зрителя, создавая уникальный видео продукт.

Узнать, как передовые технологии используются для продаж и увидеть ролик, созданный компьютером, можно на презентации Международного фестиваля креативности «Каннские Львы», которая состоится в 7 мая на курорте «Роза Хутор» в концертном зале «Роза Холл». Ведущими церемонии станут продюсер Даниил Костинский и Ирина Муромцева (Первый канал). Для зрителей также подготовлена специальная развлекательно-познавательная программа. В частности, на сцену в этот вечер выйдет Burito.

«Фестиваль будет полон сюрпризов. Впервые он проходит здесь в таком масштабе. Количество роликов, которое можно будет посмотреть, наверное, зрители не могут увидеть больше нигде. Всего в этом сезоне было представлено 43 тысяч роликов. И это, наверное, рекордное количество. В финал отобраны 73 ролика. Самые передовые страны в этой области - США, Германия, Бразилия и Франция. Из любопытного - то, как передовые технологии проникают в рекламу. Один из роликов создан компьютером. Он обработал 400 картин Рембрандта, а затем, проанализировав их все, создал свой собственный, уникальный фильм», - рассказала подробности предстоящего мероприятия телеканалу «Кубань 24» Ирина Муромцева.

МФК «Каннские Львы» стал престижной ежегодной премией в области рекламы и маркетинга по всему миру. В этом году он состоялся в 63-й раз. Звездными экспертами фестиваля стали голливудские актеры Уилл Смит, Гвинет Пэлтроу, режиссер Оливер Стоун, певец Ашер, спортсмены Виктор Круз, Мартин Джонсон, иллюзионист Дэвид Копперфильд и другие.

Отечественные компании увезли из Канн девять «Львов», включая награды в самых престижных категориях – «Film» и «FilmCraft».